員工旅遊變調！ 酒醉淫上司性侵下屬女友

2017-09-29 15:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一間汽車銷售公司因單位業績達標，辦理馬來西亞員工旅遊，女子小舒（化名）跟著在單位上班的男友一起出國玩，未料旅途最後一天凌晨，男友的江姓上司以「有女性同行傳播妹才願意靠近」，支開小舒男友與下屬，再尾隨她進入廁所指侵得逞，小舒男友到女廁救援時，江男還假裝趴在馬桶上嘔吐裝醉，新北地院今依強制性交罪，判江男有期徒刑3年1月，可上訴。

判決指出，去年8月，小舒參加男友公司舉辦的馬來西亞首都吉隆坡5日員工旅遊，旅程最後一天凌晨，小舒男友上司江姓課長，凌晨喝完酒後想找傳播妹，聲稱飯店門口有傳播妹，並以小舒會講英文，「有女性同行傳播妹才願意靠近」，請小舒下樓幫他翻譯。

小舒在男友陪同下到飯店大廳與江男會合，接著又以「可能因為有男性在場所以傳播妹不敢過來」，支開小舒男友，製造兩人獨處時間，接著江男稱要到廁所，小舒也想上廁所，兩人便一起走到大廳廁所，但江男卻假藉酒意跟著小舒一起進女廁，指侵小舒得逞，還試圖逼小舒幫他口交，因小舒不斷反抗江男才未成功。小舒與男友當晚就飛回台灣報案。

法院審理時，江男否認犯行，辯稱當時喝醉了，不知道做了什麼事，要反告小舒誣告。小舒男友及另一名汽銷公司同事證稱，在廁所發現小舒時，小舒衣衫不整，小舒男友也提出女友的求助LINE訊息。

因警詢時，江男卻表示自己當時精神狀態還可以，前後供詞不一，加上被害人下體也驗出江男DNA，法官因此不採信江男供詞，考量江男已與被害人和解，今判處江男有期徒刑3年1月。