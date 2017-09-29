「又流出來了」鹹濕對話挨告通姦 小三辯：使用淸洗器

2017-09-29 14:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對夫妻，太太因懷疑先生有小三，在先生的車子和家中裝密錄器，結果錄到小三對先生說「你射的不夠深」「看，一直流出來，以前沒那麼快流出來」，太太據此控告小三通姦罪。小三堅決否認偷情相姦，辯稱使用「陰道清洗器」才會「流出來」，但法官認為小三說法純屬杜撰，判她有期徒刑5個月，附帶民事賠償45萬元。

該案被告為31歲的江女，民國103年就與37歲的陳姓人夫發生性關係，被陳妻抓姦告上法院，江女被判4月有期徒刑，以易科罰金了事，豈料今年初2人舊情復燃，陳妻則在家中和車上裝密錄器。

今年2月10日江女到陳家參觀，當時陳妻並不在家，下午2點多陳男載江女外出買小吃，2人在車內聊天全都錄，陳男對江女說，他對太太一點性趣都沒有，2人做愛都是例行公事，2人聊的都是性愛方面的點點滴滴，其間江女突然說「你射的不夠深…又流出來了」，陳男回答「妳那邊比較溼」，江女又說「之前沒那快流出」。

陳妻認為，光憑這段對話就可以認定2人有性器官的交合。

但江女說，當天她是到陳男家參觀房子，之前有用「陰道清洗器」洗陰部，她的語意是指，使用陰道清洗器之後的情況，2人絕未做愛做的事。

但法官說，用「陰道清洗器」說明當時的情況顯得「牛頭不對馬嘴」，之前還在親熱對話，突然跳到陰道清洗器，法官續問「妳當天有沒有帶陰道清洗器去陳家，參觀房子時有無使用？」江女回答吞吞吐吐，一下子說沒有，一下子說有，法官因此不採信江女說法。

法官認為，本案雖沒有實體證物，但從2人對話，可以認定先發生相姦，再外出買吃食，被告「陰道清洗器」純屬杜撰之詞，因此判處江女5個月有徒刑，可易科罰金，附帶民事賠償原告45萬元。