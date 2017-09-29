燿華隱匿危險物品害11消防員灼傷 市府聯合稽查

2017-09-29 14:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城燿華電子28日晚間火警，因未告知儲放硫酸等危險物品，造成11名消防帶隊官、消防員灼傷、刺痛等不適，所幸11人經就醫、檢查都已出院修養，但燿華電子疑刻意隱匿儲放危險化學物質，罔顧消防員安危，消防局除將就損毀的裝備對燿華求償數十萬，因燿華電子頻傳火災，新北市政府將啟動聯合稽查，維護公安。

新北市土城區耀華電子公司乙棟廠房4樓，28傍晚發生鼓風機冒火，因6樓頂存放硫酸，大火疑燒破4樓硫酸管線，造成硫酸滴落，腐蝕趕來滅火的消防員防護衣及面罩，造成11位消防員受傷，送醫救治。

一名在場消防員事後不滿說，當時快到現場就聞到刺鼻酸味，但到了現場公司沒有派人指引，也沒人說明存放物質種類及安全注意事項，等於是將消防員的人命置於險境。

燿華3年來公安不斷，104年4月土城廠起火，因廠內存放數十噸柴油等物，大火燒了18小時才撲滅，同年7月宜蘭廠氣爆灼傷1員工；今年6月宜蘭廠又發生員工清理廢水槽，吸入硫化氫造成4死2傷慘劇

新北市消防局說，除了遭酸液腐蝕損壞的消防氣瓶罩、面罩等裝備器材，將在清查盤點後，向燿華電子求償，針對耀華電子公安事故頻傳，市政府將啟動聯合稽查，逐一檢查燿華電子各項標準是否合格，避免釀災危害。