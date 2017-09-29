詐團14人平均年齡20歲 騙錢耍老梗仍得手千餘萬

2017-09-29 14:28

〔記者陳薏云／新北報導〕「你是金融犯罪共犯，要把帳戶的錢交出來監管」，新北市一名王姓婦人近日接獲詐騙電話，自稱台中地檢署的林主任檢察官，謊稱被害人帳戶遭人利用，要求被害人提出帳戶內之存款，王姓婦人信以為真，竟前往郵局臨櫃提領新台幣72萬元後，交付詐騙集團車手，詐騙集團食髓知味，翌日又打電話給王姓婦人，並指派林姓女車手（18歲）前往興南路二段，欲再次提領款項，其實早被埋伏警方鎖定，並一舉逮獲。

中和警方逮獲林姓女車手後向上溯源，發現該詐欺集團以25歲涂姓男子為首，旗下有5名平均年齡20歲的幹部，負責指派其他8名車手，搭乘高鐵前往全台各地提款詐騙款項；據了解，該詐騙集團係以假檢察官偵辦刑案的名義詐騙被害人，取得被害人信任後再偽造假公文書，以面交方式取得現金，被害人遍及雙北、基隆、宜蘭等地，總計詐騙得手金額高達新台幣1176萬。

中和分局及刑事警察局、台北市政府警察局信義分局、基隆市政府警察局第四分局共同組成專案小組緝獲，全案依詐欺集團罪嫌，將涂嫌等14人移請新北地方法院檢察署偵辦。

中和警方呼籲，若接獲健保局、電信局、警察局、地檢署等公務機關來電，切勿依照指示交付現金或個人金融提款卡片，若有疑問，可撥打110或165反詐騙專線洽詢求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆