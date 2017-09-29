害人誤信買給病母 他詐稱牛樟芝萃取液治癌判9月

2017-09-29 14:35

〔記者楊國文／台北報導〕張姓男子4年前在知名網頁兜售牛樟芝萃取液，誆稱「對於癌症有97%的療效」等語，趙姓男子信以為真，向張購買治療罹癌母親，但趙母身體仍持續惡化，5個月後去世，高等法院今依詐欺、違反醫師法等罪判張男9月徒刑；還可上訴。

高院判決指出，張姓男子未領有醫師執照，明知牛樟芝萃取液並無治癌療效，竟在2013年間在知名網站架設部落格，宣稱牛樟芝萃取液「對於癌症有97%的療效」、「或許醫生已經放棄你了，但我們有97.9%的把握可以治好你」等不實訊息。

趙姓男子因母親罹患胰臟癌，2013年4月看到此網頁後，就打電話給張男和林姓女子諮詢，趙男誤信張男說牛樟芝萃取液為北部知名醫院開發，可抑制癌細胞擴散及增生，而交付新台幣7萬5000元給張。

張男指示趙男如何用藥後，再指示林女向趙男佯稱趙母罹癌病情已逐漸好轉，趙男信以為真，後來連續4個月再各交付7萬5000元訂購牛樟芝萃取液。不過，趙男母親雖持續服用牛樟芝萃取液，其病情卻愈來愈惡化，最後於2013年9月15日因胰臟癌惡化而死亡，趙男才發現被騙並提告。

高院痛斥張男利用趙男因擔心癌母病急投醫之際，予以詐騙，因而誤信牛樟芝萃取液具有治療癌症療效，嚴重敗壞社會風氣，犯後飾詞狡辯，今判張男9月徒刑。

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