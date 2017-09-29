聲援？諷刺？朱雪璋斷人腳筋被判刑 法院外貼滿傳單

台北地方法院附近多處張貼了「朱雪璋是無辜的」傳單。（記者謝君臨攝）

2017-09-29 13:43

〔記者謝君臨／台北報導〕自稱朱元璋後代子孫的台北市光信里長朱雪璋，涉嫌設局砍斷柔術高手「深海閻王」王毓霖的腳筋，一審被依重傷害罪判刑6年，目前全案上訴二審；今天一早，法院附近的路燈桿上，貼滿了「朱雪璋里長是皇帝的後代」、「保護妻小沒有錯」、「朱雪璋是無辜的」等傳單，法院人士表示，如此亂貼傳單的舉動，已違反廢棄物清理法，環保單位若發現張貼者，可依法開罰。

今天上午10時許，台北地方法院附近的路燈桿上，貼滿了彩色及黑白的傳單，內容寫道：「朱雪璋里長是皇帝的後代！一定會無罪的～～～喔喔喔喔喔喔，保護妻小沒有錯，朱雪璋是無辜的」，以及「正義」兩個字，還附上明朝開國皇帝朱元璋和朱雪璋夫妻的照片，引來路人側目。

法院人士指出，此舉已涉嫌違反廢棄物清理法第27條，張貼或噴漆廣告污染電桿等定著物規定，依法可處1200元以上、6000元以下罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

法院調查，自稱朱元璋第19代孫的台北市光信里長朱雪璋，去年2月邀柔術高手「深海閻王」王毓霖，到他經營的正心道館3對3閉門比武，朱卻設局撂來20多名黑衣人，埋伏在屋內圍毆王等3人，朱持刀砍斷王男的腳筋；台北地院今年5月宣判，依重傷害罪重判朱雪璋6年徒刑。

全案起訴26人，除了出刀的朱，朱妻吳佩樺也因喊「再補一刀算我的」，以教唆重傷害被起訴。但吳女否認說這句話，王毓霖審理時作證卻說，他是從記憶裡拼湊出來的話，一起被毆的蔡櫂全說，只看到吳女嘴巴在動，不清楚她說什麼，裁判賴前賢則說沒印象，5名黑衣人也證稱沒聽到，證據不足，只依共同傷害罪輕判5月。