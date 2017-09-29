廠房拆機遷移被認定違章「作業中」開罰 法官還清白

2017-09-29 12:36

［記者楊政郡／台中報導］從事工業機械 、工具機 、切削工具機生產的「達弘精機股份有限公司」，105年7月從神岡區廠房拆機，準備搬遷到豐原區新廠房，拆機當天遇到市府經發局依民眾檢舉「違章」而到場勘查，稽查人員卻登載「作業中」，陳姓老闆現場解釋沒人聽，遭罰6萬元，該公司訴願又被駁回，提起行政訴訟，法官還該公司清白，撤銷罰單。

台中地院行政法庭判決書指出，原在台中市神岡區住宅區內的「達弘精機股份有限公司」，是合法登記設立的廠房，但市府經濟發展局105年7月19日依民眾檢舉「違章」派員稽查，發現廠內使用馬力數達65匹馬力、面積120平方公尺，已違反該公司原登記申請的3馬力、48平方公尺。依違反都市計畫法開罰6萬元。

該公司不服提訴願被駁回，又提行政訴訟。陳老闆主張，他的工廠6月就停工，唯一的一名員工也入伍當兵，他準備拆機遷廠到豐原區新廠房，7月19、20日2天，是台中精機公司的人員在進行拆機，並非「作業中」，現場不斷向稽查員解釋都聽不進去，8月就收到6萬元罰單。

法官傳訊稽查人員現場勘查中照片拍到的2名工人，確認當時2人確實是在進行拆機，屬於台中精機公司人員，並非達宏的員工，預計2天拆完後再進行運送。法官還電話詢問前員工，前員工說達弘原來只有老闆、老闆娘及他，3名員工，並沒有第4人；法官認為，稽查人員把拆機當作「作業中」，顯然有誤會，判決處分撤銷，訴願決定也撤銷。