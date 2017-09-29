簽賭網站還設員訓中心 考試80分才能當客服

2017-09-29 11:54

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市警局刑大科偵隊與刑事局偵九大隊第一隊，破獲架設「SKY娛樂城」及「皇冠彩票」網路賭博機房，這個專門提供中國大陸賭客簽賭的網路簽賭機房，藏身在嘉市博愛路二段一棟透天厝4樓作為員工教育訓練中心，虛設網路科技公司，透過人力銀行刊登應徵客服人員，查獲蔡姓幹部（31歲）及陳姓員工（29歲），初估今年元月營運迄今，簽賭金額約人民幣1億4千萬元（約台幣7億元），訊後將全案以賭博罪嫌送辦。

警方說，「SKY娛樂城」及「皇冠彩票」網路簽賭站，提供中國大陸賭客簽賭重慶時時彩、分分彩、香港六合彩、北京賽車、11選5、快3，以及大陸其他特定地區獨特的簽賭玩法。

警方在現場除查獲機房內架設的電腦設備、監視器、員工教戰守則等證物，更從名冊發現客服人員至少有30人，協助開放賭客權限、擔任線上客服人員，在賭客網路簽賭、連線及賭資兌換上有問題時，協助排除。

這個員工教育訓練中心，透過人力銀行刊登應徵客服人員，通過面試後，以團體授課方式，進行教戰守則及相關網站操作訓練，針對授課內容命題，各求職受訓人員需填寫考卷並通過測驗達80分後，才能轉為網路賭博機房正式作業人員上線進行客服，月薪28 K起跳。

被逮的陳姓員工先前從事電子業作業員月薪22K，因新婚又逢小孩剛出生，需支應龐大開銷，遂透過仲介鋌而走險，成為該網路賭博機房成員，認真苦讀通過測驗，轉為正職後未滿1月，即遭警方查獲。