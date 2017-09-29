警9槍殺外勞 人渣文本：疑非慌亂開槍

2017-09-29 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕今年8月，一名越南逃逸勞工遭新竹警方連開9槍，重傷後不治死亡。該名移工名為阮國非，曾被民眾發現行竊一部機車和小貨車內財物，警方接獲報案後到現場處理，但遭阮國非以投擲石塊抵抗，警察用警棍和辣椒水應付，仍無法制服阮男，最後警方朝阮南發射9槍，阮男當場死亡。

阮國非之親屬曾於本月20日來台在凱達格蘭大道上陳情，希望台灣政府能調查案件真相。阮國非的父親曾透過翻譯表示，台灣警察以9槍射殺自己兒子是「野蠻」行為、阮國非的妹妹則抗議警察開太多槍；台灣移工聯盟成員質疑，警察與消防員確實需要自衛，但阮國非當下的行為是否真的需要以9槍攻擊？《四方報》也懷疑現場警方疏忽危機處理的SOP程序，造成阮國非死亡的後果。

筆名「人渣文本」的輔仁大學哲學系兼任助理教授周偉航，今日在臉書針對警察是否執法過當的問題發表評論。周偉航分析，有用過步槍的人都有經驗，開一槍之後要再接連下一發，會需要時間緩和後座力的衝擊，也需要再瞄準一次。一旦連發3、4槍，步槍也會歪掉，需要重新瞄準。而手槍若要連發，後座力一定會讓開槍者手軟，沒有練過的人，很難在短時間內連續開槍，「沒有一定功力，很難在短時間連開3、4槍。別說是9槍」。

周偉航總結，要連開9槍，開槍者需要「精神集中，專心的打，一發一發打」。至於為甚麼可以專心的對死者連續開槍，周偉航說「那就去法院找法官說吧」。

網友見了周偉航的評論，質疑「那把手槍有沒有自動連發模式？」、「一般警方打靶訓練20秒甚至更快的時間內擊10發不是問題，這到底什麼外行陰謀論，可以不要造謠嗎？」。也有網友解釋：「台灣警察的配槍後座力根本沒那麼強，其實就是訓練不足的問題。我不認為警察會想要故意殺人，但很多警察一輩子都沒開過槍，或者沒有用槍的心理準備」。