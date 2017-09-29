獨家》10多隻「守護犬」遭連環毒殺 鄉民肉搜追兇

2017-09-29 09:17

〔記者湯世名／彰化報導〕是誰這麼狠心！彰化縣伸港鄉什股村、大同村10多隻「守護犬」慘遭摻毒至飼料中，吃下後口吐白沫暴斃，死狀甚慘，網友及動保團體發起肉搜，並向兩地警方及動物防疫所等單位通報，鎖定下毒者疑為1名中年婦人，警方將在掌握相關證據後通知她到案，並呼籲民眾提高警覺，切勿讓自家毛小孩吃下來路不明的食物。

彰化縣伸港鄉黃姓女子指出，當地有不少流浪狗棲息，當地居民相當有愛心，把流浪狗與牠們生下的幼犬分別帶回家飼養，還都取名為「小黑」、「小黃」、「阿肥」等暱稱，這些流浪狗不僅沒有為地方帶來衛生、環境問題，反而因為有這群「毛小孩」在這裡，小偷都不敢來，他們都把這些流浪狗當作「守護犬」，一起與警方守護地方治安。

她指出，最近「小黑」、「小黃」、「阿肥」等多隻毛小孩接連口吐白沫暴斃，讓他們相當難過，由於連日來有多隻毛小孩死亡，居民認為死因有異，從路口監視器中發現，有1名中年婦人都會拿一包塑膠袋在當地走動，還從裡面拿出食物來餵食流浪狗，因此發動地毯式搜索，結果發現地面上竟有多片吐司，還摻了不明食物。

當地居民連日來展開肉搜，對於婦人的行為舉止進行蒐證，希望能遏止更多的毛小孩遭到毒手，藉以伸展正義！

彰化警方指出，包括什股村、大同村兩地都有毛小孩口吐白沫死亡事件，據報後已派員加強巡邏，目前尚無直接證據指向是這名婦人所為，毛小孩的死因則已由彰化縣動物防疫所化驗中，以釐清是否真的是被毒死，警方呼籲民眾若遇有這名婦人出現，立即向警方通報，警方將立即前往處理。