高雄驚傳兇殺案！嫌埋伏刺死婦人後自殺身亡

2017-09-29 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市在今日凌晨發生一起兇殺命案，一名婦人在家門口遭歹徒埋伏，兇嫌將婦人拉進屋內持刀殺害，並在事後逃到一處校園內自殺身亡。

根據《蘋果日報》報導，高雄市新興區一名婦人返家時，在門口碰上了兇嫌埋伏，雙方發生爭吵後，兇嫌把婦人拉進屋內，接著持刀將婦人刺死。婦人丈夫則在聽到尖叫聲後下樓查看，發現妻子已受重傷倒臥血泊。

兇嫌事後逃到隔壁的新興國小躲藏，警方獲報後進入校園搜索，結果在一轉角處發現嫌犯已自殺身亡。詳細案發原因仍有待調查。

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