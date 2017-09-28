破天荒！夜店殺警案 高院「總統級」法庭傳訊68名被告

2017-09-28 22:26

〔記者楊國文／台北報導〕轟動全國的北市信義區夜店殺警案，檢方已陸續依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆等罪，起訴富少曾威豪等70多人，高等法院明首度進行審理庭，將一口氣傳訊主嫌曾威豪、劉芯彤夫婦、蕭叡鴻等68名被告，若加上全部被告的委任律師100多人，預料可能會擠爆法庭，為此，高等法院今晚特別佈置最大間、「總統等級」的「專一法庭」，並貼上個別被告和委任律師名條，要求只能對號入座，相當罕見。

這件夜店殺警案發生在103年9月13日凌晨，曾威豪及當時的女友劉芯彤在台北市信義區ATT 4 FUN夜店「SPARK」，與夜店安管起衝突，劉打電話找蕭叡鴻通報撂人，休假中接獲通知的薛貞國偕同警員莊瑞源一起到現場排解，薛貞國竟遭亂拳及紅絨柱痛毆致死。

去年4月，台北地院依傷害致死等罪，判首波66名被告全部有罪，較受矚目的以曾威豪、劉芯彤這對情侶檔莫屬，分別被判8年半及9年，但2人的感情未因此生變，劉芯彤去年還替曾威豪產下1女。

曾威豪等被告認為判刑太重、檢方則不服多名被告被輕判，結果全部66名被告均上訴高等法院，另有2名被告隨後亦併案到高院審理。

由於被告人數眾多，高等法院只能採分批傳訊方式，共花幾個月時間才完成全部的準備庭訊，並訂明天首度進行審理庭，且安排審理過陳水扁、馬英九等前總統司法案件的「專一法庭」傳訊此案共68位被告到庭。據指出，此案尚有數名被告在一審審理中。