9/28 威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注

2017-09-28 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月28日）開獎的第106000078期威力彩頭獎摃龜；第106000232期今彩539，頭獎開出2注，可獨得800萬元。

第106000078期威力彩中獎號碼為：第1區「01、04、18、25、34、36」，第2區「01」，頭獎、貳獎摃龜；參獎共4注獲得，每注可得15萬元；肆獎共30注獲得，每注可得2萬元；伍獎共147注獲得，每注可得4000元；陸獎共1050注獲得，每注可得800元；柒獎共1868注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬718注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬4513注獲得，每注可得100元；普獎共2萬4196注獲得，每注可得100元。

第106000078期38樂合彩中獎號碼為「01、04、18、25、34、36」，五合摃龜；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共40注中獎，每注可得5750元；二合共1426注中獎，每注可得750元。

第106000232期今彩539中獎號碼為「04、23、26、32、33」，頭獎共2注獲得，可獨得800萬元；貳獎共205注獲得，每注可得2萬元；參獎共6738注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8505注獲得，每注可得50元。

第106000232期39樂合彩中獎號碼為「04、23、26、32、33」，四合共3注獲得，每注可得21萬2500元；三合共278注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8326注中獎，每注可得1125元。

第106000232期3星彩中獎號碼為「308」，正彩共32注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000232期4星彩中獎號碼為「1630」，正彩共10注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」