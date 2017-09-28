燿華電子硫酸洩漏灼傷消防員 消防局說明情況、傷勢

2017-09-28 22:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局第五大隊長林永東說，燿華電子火警為4樓的鼓風機起火燃燒，廠內6樓頂存放45%硫酸，疑因失火後，造成硫酸管線外洩，造成硫酸洩漏，消防員在火場射水滅火時，混有硫酸的液體滴下，造成消防員脖子、肩膀與雙手灼傷，造成1名小隊長、10名隊員送醫，其中3人後頸、手部輕微灼傷、8人刺痛感。

土城中隊長吳銘峻剛在亞東醫院敘述當時狀況與傷勢，當時消防員進入滅火時，員工都已疏散，消防員進入火場時，都聞到撲鼻而來的刺痛感，火勢撲滅後，身體不適的消防員回報現場安全官，立即啟動檢傷分類，發現沒有明顯外傷，發現污染物質來自消防員，馬上以水柱射水除污，後送醫院檢查。

其中三峽分隊33歲隊員黃騰毅因酸性液體從脖子後方竄入，造成後頸2個10元硬幣大灼傷，頂埔分隊30歲隊員周鸃宏雙手燒灼傷、溪崑分隊32歲隊員鄭閔仁右手2公分灼傷；其餘8人都是雙手、肩膀與脖子輕微刺痛感；受傷及感到不適的11人檢查、注射後，都已出院，所幸沒有大礙，都已自行返隊修養。

林永東說，經瞭解，應是酸性物質滴落、噴灑到消防衣上，造成小隊長、隊員脫消防衣時，手、肩與脖子碰到消防衣表面的酸性物質，導致呼吸灼熱、手、肩與頸刺痛或灼傷傷，慎重起見將11人送醫檢傷、擦藥。

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