呂秀蓮質疑富邦併北銀案 馬英九澄清

2017-09-28 21:32

〔中央社〕前副總統呂秀蓮今天表示，富邦金控併購台北銀行屬違法；前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯說，經多年調查，早已經檢調認定無違法之虞，馬英九絕對禁得起最嚴格檢驗。

呂秀蓮6月13日與多名民主進步黨籍台北市議員在民進黨台北市議會黨團舉行記者會宣布，告發富邦金融控股股份有限公司併購北銀違法案。

呂秀蓮當時說，為何等現在才動作，主要等馬英九卸任總統；當年富邦金併購北銀違法不當，北銀被以極低價格出售，她有充分事證，假如判決認定契約無效，台北市政府可追回相當大金額。

台灣台北地方法院檢察署今天首度傳喚呂秀蓮出庭，呂秀蓮出庭前表示，前台北巿長馬英九執政期間，北銀沒經合法程序就併購給富邦金，有嚴重程序瑕疵，還有實質上的假鑑價（估價）、真賤賣，其中貶低北銀股票價格，致損失近新台幣300億元。

徐巧芯告訴中央通訊社記者，本案當年委聘外國投資銀行專業評估，經國際知名高盛顧問公司組專業團隊，進行專業評估後招親，被業界評為極為成功金融業民營化案例，過程公開透明，絕無不法。

她說，歷年來經監察院、北檢與最高法院檢察署早已查得清楚透徹，歷經多次調查後認定無違法。

徐巧芯表示，呂秀蓮此時翻出早已調查清楚、無不法的舊案老調重彈，究竟是何居心？司法不應作為政治操作工具，希望呂秀蓮不要心中有了政治後，眼裡就不再分黑白。