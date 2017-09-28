王光祿案聲請釋憲 林務局：狩獵未來可望由部落自主管理

最高法院今年初首度網路直播開庭審理布農族獵人王光祿非常上訴案，住在台東的王光祿（左二）與高齡95歲的母親（左一）等家人一同北上最高法院出庭。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-28 21:04

〔記者吳欣恬／台北報導〕最高法院審理布農族獵人王光祿非常上訴案，認為槍砲條例和野生動物保育法違反憲法保障多元文化和原住民傳統的意旨，合議庭決議聲請釋憲。對此，農委會林務局表示，社會觀念演變，法律規範也應作調整，未來組織健全的原住民部落，狩獵可望由部落自主管理。

林務局局長林華慶表示，社會觀念一直演變，過去忽略原住民對自然資源利用的權利，現在原住民的需求慢慢被理解和重視，法律規範也應作調整。

林華慶指出，林務局嘉義林管處從2年前開始和阿里山鄒族辦理部落狩獵自主管理先驅計畫，今年其他7處林管處也和轄區內組織健全的部落開始辦理。這些先驅計畫的回饋情況，將會作為未來相關辦法訂定的參考。

林華慶也提及，國內原住民有很多族、很多不同部落，狩獵的物種和文化都不盡相同，要訂定一體適用的法規不易。而在政府監測，確保野生動物資源永續之下，未來會朝向組織健全的部落的狩獵由部落自主管理。

目前野保法21之1條，規範原住民基於其傳統文化、祭儀，而有獵捕、宰殺或利用野生動物應經主管機關核准。林華慶說，現行規定要事前申請，但這和原住民傳統文化違背，如果未來走向部落自主管理，就可不用事前申請。