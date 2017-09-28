「嫁給我好不好」 收容人看守所求婚 女友感動答應

2017-09-28 20:15

〔記者林嘉東／基隆報導〕「嫁給我好不好！」林姓男子上個月暴怒毆打蔡女，怒嗆：「要製造假車禍一起死」，還把她塞進後車廂內，今他滿臉溫柔，向前來基隆看守所探監的蔡女求婚；當蔡女點頭表示：「別再讓我失望！」，現場響起一片掌聲，見證兩人堅定不移的愛情。

林姓男子上個月懷疑蔡姓女友與前男友藕斷絲連，暴怒毆打蔡女，嗆要製造假車禍一起死後，綑綁蔡女手、腳，將她塞進後車廂，蔡女急中生智，踹開後車廂，伸手向後方來車求援，最後被丟包在新北市木柵區路旁。

林落網遭羈押時，深表悔意，一連寫5封信給蔡女，盼能挽回這段感情。

中秋節將屆，基隆看守所今天舉辦秋節面對面懇親活動，共有46名家屬來探視26名收容人。林在懇親活動前一天就向看守所管理員預告，會向蔡女求婚；蔡女也準時前來會客。

管理員見林求婚成功，在場起鬨：「有收容人成功求婚」、「我們一起拍手恭賀他們」，林見獄友與探監的親友鼓掌祝賀他們，見證兩人愛情，親吻蔡女臉頰後擁抱，感謝蔡女願意原諒他，回到他身邊。

林說，他以前很衝動，老是疑神疑鬼，入監這一個多月，讓他想清楚，還是深愛著女友。林指出，他一連寫5封信給女友，向女友不斷道歉，表示願意用下半輩子來彌補女友，感動女友，贏回女友的心，願意跟他一起共組家庭。

蔡女則摸摸林的頭回應，「你別再讓我失望了！」