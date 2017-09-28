從學霸到全盲…李孝屏逆轉勝 變身資管教授獲師鐸獎

總統蔡英文（左）今天出席「106年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」，致贈師鐸獎獲獎者李孝屏（右）紀念講座。（記者黃耀徵攝）

2017-09-28 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕榮獲教師界最高榮譽、第106年師鐸獎得主的中山醫大助理教授李孝屏，攻讀研究所時因為視網膜病變，導致全盲，但他無懼人生顛簸、用自身故事做為最佳範本，教導學生：沒有什麼挫折是無法橫越的！

研一休學宅在家3年 一度想過輕生

59年次的李孝屏原本是天之驕子，從小到大都是人人稱羨的「學霸」，他高中就讀台北市明星高中師大附中，大學考進成大電機，畢業後繼續力爭上游、進了成大資工所深造。

沒想到造化弄人，李孝屏在上大學時開始感到視力不斷衰弱、進研究所一年就惡化到不得不休學的地步。如此重大的人生打擊，讓他待在家中足不出戶整整3年，甚至一度想過輕生。

家人騙到盲人重建院 一週學會點字

走遍各大醫院卻始終查不出視網膜病變原因，從意氣風發到跌落萬丈深淵的李孝屏，一直到被家人「騙」到盲人重建院，才重拾破碎散落的人生，在黑暗中重新出發！他不到1週就學會點字法，先到淡大視障資訊研發中心協助研發盲用電腦，後來分別到圖書館、大學電算中心工作。

攻讀清大資訊所博士 當起熱血教師

但李孝屏對於學術的熱情始終不減，他唸完了逢甲資訊所碩士在職專班、獲得國科會最佳碩士論文獎，之後以狀元之姿，進入清大資訊所攻讀博士。

背下上課內容 耗時備課受肯定

2005年，李孝屏進入中山醫學大學擔任資訊管理學系教師。每次上課前，他都需用點字機、語音系統輔助，才能將教學內容準備完善，尤其遇到資管系常需接觸的圖表時，都需經由學生的幫忙與反覆確認，花上好幾個小時，才能確保內容正確性。這樣的耐心與熱情，讓李孝屏在學校大受歡迎，教學評鑑經常成為系上第一名。

李孝屏沒有被全盲的挫折打敗，反將困境轉化為研究動力。他致力於教學、研發無障礙資訊系統和輔具設計，開發協助視障生閱讀電子書的手機APP，盼讓年輕一代的視障者能更輕鬆學習。

曾榮獲第44屆十大傑出青年、而今天獲得師鐸獎，李孝屏受訪時得意表示，「十幾年來我都教眼明學生，班上沒有視障的。」他期盼自身獲得師鐸獎的故事，能啟發其他視障學生，任何科系學生只要有興趣、願意付出心力，絕對能跨越困難、在學習之路獲得成功。