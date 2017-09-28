詐賭遇到金盆洗手「老師傅」 慘遭2賭客圍毆

2017-09-28 19:34

〔記者王定傳／新北報導〕葉姓老千等人詐賭，卻遇到金盆洗手的「老師傅」童姓男子，他看破對方手法，向陳姓賭場負責人投訴，明確指葉男聽「一四七」筒，葉男等人見事跡敗露，坦承詐賭，蘇姓成員卻趁機報警，慘遭2名賭客圍毆，事後提告；新北地院依圖利聚眾賭博罪，判陳3個月徒刑，2名賭客各被依傷害罪判刑2月。

判決書指出，104年間，葉男與許姓、蘇姓老千四處找賭場詐賭，與鄧姓男子合作，由鄧男引介他們進入陳男位於新北市三重的賭場，葉男憑藉「千術」戰果輝煌，鄧男也獲得分紅。

同年7月29日中午，葉、許2人又來賭場，對上已退隱江湖的資深老千，童男發現對方以共通暗號即手勢等方式，暗示自己聽的牌。

童男憑多年經驗，數度驗證每把牌輸贏結果，確認對方詐賭，趁牌局還未結束時，向陳男檢舉，指葉男聽「一四七」筒，結果揭曉，童男沒錯，他氣得大罵負責人「連我來捧場都騙」憤而離場，2人見行跡敗露坦承詐賭，並供出同夥蘇男及鄧男。

陳男擔心遭誤認是同夥，約出蘇、鄧2人，鄧男坦承詐賭，蘇男不認，直到被搜出「發射器」才鬆口，4人籌錢賠償，蘇男趁機聯繫友人請他報警尋找失蹤人口，被氣憤的賭客毆打，葉、蘇之後到派出所，沒提及遭誣陷詐賭，蘇男甚至與陳男妻子協商賠償賭客6萬餘元，鄧也賠償20萬元。

但葉、蘇2人事後認為遭誣陷詐賭提告強盜等罪，不過童男指證，他賭博30多年，精通各賭術，曾拜師學詐，本身也是「師傅」，已金盆洗手，當天連續觀察三路牌後，確認對方以手勢互通有無，當場檢舉。

陳男及賭客都說確有詐賭，連同夥鄧男都坦言葉等人詐賭，他獲得分紅；合議庭認定葉男等人詐賭被抓出於理虧而賠償，無法證明有強盜、恐嚇取財等行為。