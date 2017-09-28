小港中山國中實驗室失火 緊急疏散午休驚魂

2017-09-28 18:47

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市小港區中山國中實驗室今天發生火警，2樓實驗室冒出濃煙，校方緊急滅火，並將學生疏散到操場，所幸未有人員受傷，初步了解是老師整理化學藥品時，打開裝有類似磷粉的黑色塑膠瓶，因化學藥粉燃點低，接觸空氣自燃而引起火警。

今天中午12點半左右，小港中山國中發生火警，警消獲報趕抵，發現2樓實驗室裡滿是濃煙，火勢則已被學校人員自行撲滅。火警發生時正值午休時間，校方緊急疏散學生到操場，未有人員傷亡。

教育局說，初步了解，起因是學校老師在理化實驗室整理化學藥品時，發現一瓶黑色塑膠瓶藥品年代久遠，標示不明，打開瓶蓋暫時放置旁邊，繼續整理其他藥品，不久後，擱置的藥品突然冒出火苗及濃煙，火勢隨後變大，校方通報消防隊到校協助，並預警疏散學生。

初步研判，起火的是類似磷粉的化學藥粉，據了解，磷粉大多來製造火柴、助燃劑，燃點低，在平常20至30℃的室溫就會自動燃燒，遇到輕微磨擦，也能在空氣中燃燒。但詳細起火原因，仍需消防局鑑識人員進一步調查釐清。

教育局說，第一時間派員到校瞭解，起火燃燒面積約0.1平方公尺，一張實驗桌損壞。教育局也再次要求學校重視與落實「職業安全衛生法」相關規定，並加強實驗室等有可能發生職業災害的場域進行檢查。