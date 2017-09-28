李新週六開放弔唁 幕僚：情、財致死都非事實

台北市議員李新今晨墜樓身亡，9月30日起開放靈堂供各界弔唁。（資料照，記者張議晨攝）

2017-09-28 18:24

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員李新今晨5點墜樓死亡，各界揣測是否因感情、財務等原因導致，李新之子李柏毅及李新服務團隊稍早發出新聞稿，強調這些原因並非事實，但坦言李新受失眠所苦，有相關醫院就診紀錄可稽，就診原因是希望能獲得醫療協助睡眠，9月27日上午仍就診取藥。

以下為李柏毅及李新議員服務團隊新聞稿：

李新議員於9月28日清晨意外墜樓身亡，感謝各界關心、協助、詢問。服務團隊刻正協助家屬料理相關後事。今日下午已由檢察官完成相驗，大體暫存第二殯儀館，將於9月30日（周六）起在龍巖會館設置靈堂供各界緬懷弔唁。

對於媒體諸多揣測、報導，服務團隊說明如下：

1、有關討論及李新議員因感情、財務等原因導致身亡的臆測，並非事實。

2、李新議員責任心極重、對國事、黨務無限關心，但近來對於是否能無負選民所託、無虧議員職責深感壓力，這也是造成李新議員睡眠品質不佳的問題所在。

3、李新議員近來正因為失眠所苦，因此確有相關醫院就診紀錄可稽，就診原因是希望能獲得醫療的協助幫助睡眠。9月27日上午仍至醫院就診取藥。

4、有關議員職務的履行與服務處後續問題，待後事辦理完畢後會再擇機向大家報告。

5、李新議員的公祭日期、地點仍須家屬研商後確認。但將於9月30日上午10時起於民權東路龍巖會館設立靈堂供各界弔唁。

龍巖會館地址：台北市民權東路2段166號5樓

開放時間：上午10時~下午4時

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980