「法官，我烙賽40次」殺父男求擇日再審

2017-09-28 18:11

〔記者吳政峰／台北報導〕25歲孫延年今年3月間開車撞死父親孫松鶴，被士林地院依殺害直系親屬裁定羈押於台北看守所，今（28）日開審理庭，孫延年向審判長蔡守訓表示「昨晚烙賽30、40次」，身體狀況不佳，希望擇日再開庭，蔡守訓認為今日只傳2位證人，時間不會太久，裁示繼續訴訟，但提醒他想上廁所可立刻反應，「不要上了才說」。

孫延年稱，昨天拉肚子近40次，今天也拉了12次，身體狀況不佳，還被看守所舍友打，罹患帕金森氏症、感冒、失眠、自我控制不佳、耳膜炎等病，希望能等到11月再開庭，或是停止羈押。

蔡守訓聽完他的陳述，詢問是否拉「水便」，得到肯定答案，蔡守訓便與隔鄰的受命和陪席法官評議，最後裁示繼續開庭。

今日傳喚的兩名證人為賴姓兄妹，兩人均表示，事發前聽到孫延年與父親下車爭吵，內容不外乎是孫對父怒吼「你做錯事還打我」，孫父回罵「你就不要給我回家等語」。

哥哥證稱，聽到緊急煞車與爭爭吵聲才外出查看，見孫家父子站在賓士車旁大吵，孫松鶴摀著左眼，到行李箱拿東西，隨即沿著車道步行離去，孫延年則返回車上。

蔡守訓根據筆錄，詢問孫延年是否有揮拳歐父，孫回答只有輕輕碰一下，沒有毆打。

由於殺害直系親屬為死刑或無期徒刑，刑度較殺人罪高，孫延年的委任律師提醒蔡守訓，上次開庭時，檢察官申請對孫延年與孫松鶴作親子關係鑑定，至今尚未施行。

孫延年則說，希望也和媽媽做DNA鑑定，因為媽媽對他忽冷忽熱，跟別人的媽媽不一樣；他要求調閱爸爸的財產報告，表示因關心爸爸，希望了解他有多少錢；他另指出，父子關係不好，爸爸還刻意找他出去獨處，要求法官調查爸爸的身心狀況是否有問題。

檢察官表示，希望法官請中正大學犯罪防治學系教授林明傑鑑定孫延年的心理和再犯可能性；另因孫延年的羈押即將到期，檢察官指原本羈押理由沒消失，建請續押。

蔡守訓裁示，待合議庭評議後再決定是否續押，至於下次庭期，則等待鑑定報告出爐後，再開審理庭。