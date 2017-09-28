槍擊要犯陳勇志身背4條人命 更二審維持死刑

2017-09-28 17:42

［記者楊政郡／台中報導］槍擊要犯陳勇志86年底至87年4月間，先後犯下「金錢豹夜總會」槍殺曾明娟死亡（已判無期徒刑確定）；又犯台南市路易十三KTV槍擊2死2傷（本案死者黃宏茂、陳鴻謨）；復犯下「普羅酒店」槍殺陳詠吟死亡（已判決無期徒刑確定），台中高分院更二審認為，陳勇志犯案情節，已達國際公約之「情節重大」，今天下午維持死刑判決。

台中高分院判決書指出，陳勇志於另案假釋期間，87年3月12日凌晨1時許，與王川和、吳俊和等人，至台南市永華路2段35號之路易十三KTV飲酒作樂。同日凌晨3時許，周忠永、許隆喬、黃宏茂、陳鴻謨等4人亦至該店消費，期間周忠永因債務問題與王川和發生爭執，王受圍毆，陳勇志在旁竟持制式手槍，連續朝黃宏茂、許隆喬、周忠永、陳鴻謨等4人之胸、腹部及腿部等身體重要部位，連續射擊8槍，黃宏茂、陳鴻謨當天死亡，許、周受傷。

法官審酌，被告在另案保護管束期間，86年12月13日至87年4月28日，短短4個月期間，先犯下「金錢豹夜總會」共同槍殺被害人曾明娟案（已判決無期徒刑確定）；隨即又單獨犯下本案槍殺黃宏茂、陳鴻謨、周忠永、許隆喬案，造成2死2傷。

87年4月28日又犯「普羅酒店」共同槍殺被害人陳詠吟案（已判決無期徒刑確），造成4人死亡，已達國際公約所稱「情節最重大之罪」。

依「公民與政治權利國際公約」之規定，對「情節最重大之罪」始可判處死刑。經法院就其有利、不利之證據為詳盡調查後，認為被告犯罪事證明確，罪無可逭，無從求其生。

審酌被告與被害人素無怨隙，持槍近距離連續朝被害人射擊，致2死2傷，手法兇殘，視人命如草芥，對國家刑事法律毫無忌憚，殺意甚堅，已泯滅人性，喪盡天良。被告犯後雖有悔意，但否認有何殺人犯意，罪行深重，無從寬恕，顯以非死刑以外之其他教育矯正刑所得導正教化，被告已罪不可赦，求其生而不可得，有與社會永久隔離之必要，爰依法判處死刑，褫奪公權終身。