詐騙機房藏在自助餐廳2樓 屏警出動吊臂車攻堅

2017-09-28 17:25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣內埔分局偵查隊與刑警大隊聯手，在龍泉偵破1處詐騙機房，逮補32歲的林姓主嫌及6名詐騙成員，其中還有1名未成年，林嫌利用自家開設的自助餐廳當掩護，以詐騙金額6%回饋吸引年輕人加入詐騙行列，在自助餐廳2樓房間內進行電話詐騙，警方出動吊臂車從自助餐廳2樓攻堅，當場查扣犯案用證物，訊後今天下午將林姓主嫌及共犯等共7人移送。

警方指出， 該詐騙集團為掩人耳目，利用自家開設的自助餐店當掩護，2樓專設詐騙機房，並由自助餐供餐給成員使用，避免成員有對外接觸機會，詐騙成員們只要1天沒上班，就要罰錢5000元，林嫌還恐嚇成員們不得逃跑。

警方表示，警方攻堅後，成員們相當感謝警方破獲救出他們，該詐騙集團成員4女2男，平均年齡為20幾歲，還有1名未成年，在機房內除了擺滿用來詐騙的電子設備，警方還發現主嫌在機器上放「乖乖」，甚至到國內知名廟宇請回金雞及國外請回大象供奉。

警方表示，警方鎖定偵蒐時，先派幹員喬裝設法滲入蒐證，幹員發現內部每道門都加裝多道鎖，甚至有鋼製鐵門，因此選擇從2樓攻堅，初步了解該詐騙集團行騙範圍遍及台灣及中國，團員們假冒檢警身份騙取民眾帳戶等個資，被害對象與金額持續擴大偵辦中，全案也依加重詐欺罪先行移送屏東地檢署偵辦。