「我不選市長」 李孟諺勉警方：勿美化治安數據

2017-09-28 17:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警方破獲大型販毒集團，代理市長李孟諺在代理20天後首次進警局單位開會、頒獎表揚有功員警。李孟諺說，他不會選舉，員警同仁不必擔心他以後選不上市長，因此不要吃案、不要美化治安數據，一切以呈現治安真實狀況為要務。

今天下午，李孟諺到市警五分局參加警局的例行週報會議，他先頒獎表揚破獲販毒集團的市刑警大隊、阻止詐騙40萬元的台中商銀李姓行員，以及為車禍受傷倒地婦撐傘遮陽的兩名保安大隊員警。

李孟諺說，過去台南的治安數據雖不是很漂亮，但連續幾年在警政署做的治安滿意度調查，都高居六都之冠，證明過去在賴市長帶領下，治安做出好成績，希望員警能持續上緊發條，「螺絲千萬不能鬆」。

在毒品面向，李孟諺認為，台灣毒品泛濫已到國安問題般嚴重，因為吸毒者出獄後再犯率（再吸毒）高達7成，對吸毒者要以病患角度視之處理；對製造、販售毒品者則應課以重刑，但我國法院執行面似不是這麼一回事，有時很快就把毒品案被告放出來，這問題要再向中央政府反應。

李孟諺並稱讚警察局長黃宗仁，是會為同仁爭取福利權益的硬漢，有肩膀、能堅持原則，因為台南市雖有減少負債，但負債仍高達850億元，未來會視財政狀況調整員警福利經費。