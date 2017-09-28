悼念李新 連勝文：2004年敗選夜 他撐住我父親一整晚

台北市議員李新今天清晨驚傳在前妻的北市安和路住處11樓墜樓，當場傷重身亡，得年64歲。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-28 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員李新，今天清晨在前妻家墜樓身亡，得年64歲，消息一出震驚政壇，許多同黨同志聽聞消息都感到不捨，國民黨中央委員連勝文也在臉書PO文表示，「深深的悼念一位殞落的老戰友李新！」。

連勝文表示，在2004年總統開票日當晚，國民黨黨中央前人聲鼎沸，父親連戰及其他戰友們在台上靜坐抗議已持續了數小時，當時擔任台北市副議長的李新，就用雙手在連戰背後撑托著幾乎一整晚。當時向李新道謝時，李新只回説「不客氣，這個時候腰桿一定要挺直，絕不能軟下去！」。

連勝文說，在2014台北市選戰時，他和李新併肩作戰打了一場極為艱困的選戰，而李新也給予很多重要的協助，還在媒體上主動幫他辯護。連勝文也回憶，最後一次見到李新是今年9月初，李新與滿屋子數十位國民黨的青年代表交流，談笑風生，言語當中充滿了歷經淬煉的智慧，很令人折服！只是沒想到，那天卻是李新最後的身影。

連勝文感嘆的說，「新哥，Rest In Peace. 一路好走！」也希望李新的家屬要自己保重，節哀順變！

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