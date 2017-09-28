警署令嚴查槍械 大甲警破改造槍枝工廠

2017-09-28 16:03

〔記者李忠憲／台中報導〕警政署長日前下令全國警察嚴查槍械，大甲分局今天就宣布破獲一改造槍枝毒品案！有多項槍砲、毒品等前科的36歲男子謝俊良，疑涉嫌販毒並改造槍枝牟利。警經監控後，今晨前往桃園逮人，並起出1枝改造手槍成品、改槍工具及些許毒品，謝男雖否認販售槍枝，但仍遭警方依槍砲、毒品罪嫌送辦。

大甲分局日前接獲線報，戶籍在苗栗的36歲男子謝俊良，平日以販賣改造槍枝及毒品維生，是桃園及台中海線地區知名藥頭。謝男之前曾逃過警方2度追捕，狡兔三窟的他，從苗栗持續搬家3次，最後到桃園友人住處借住，企圖躲避警方查緝。

警方經多日跟監埋伏，鎖定謝男位於桃園市桃園區中山路的住處，今天見時機成熟，員警荷槍實彈在凌晨5時許進入謝男住處，當場查獲1枝JP-915改造槍枝手槍、子彈1顆，另有電動鑽台、砂輪機、電鑽固定器、手動固定器等改造槍枝工具、擦槍工具1批等物，還有一級毒品海洛因1包1.2公克、二級安非他命1包3.5公克。

謝男坦承持有槍械及毒品，但否認販賣槍械及毒品，避重就輕，由於有藥腳指證歷歷，警方詢後仍依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將他移送法辦。

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