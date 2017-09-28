迴轉撞人車還恐嚇代繳罰單 惡言全都錄 大姐大認栽

2017-09-28 15:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕真是「八點檔」上身！彰化縣一名曾姓男子載著高姓女子，在員林街頭與梁男駕車發生小碰撞，梁男為了辦理出險，急忙報警，結果警方意外查出開車的曾男沒駕照，曾男被罰6000元，同車高女不爽，跳出來展現「大姐頭本色」，要梁男「打聽一下她是誰」，還嗆聲要梁男「在員林待不下去」，隨即拿警局的三角椎作勢砸梁男的車子，梁心生畏懼，連忙賠不是，還去ATM領錢給大姐頭拿去繳罰單。結果今天大姐頭和開車的曾男，都被依恐嚇罪和強制罪被判有期徒刑7個月。

原來梁男「扮豬吃老虎」，在領錢時同時開手機錄音，大姐頭和開車友人恐嚇的言詞全都錄，梁男雖付款6000元，卻把2人一狀告到法院，因罪證確鑿，大姐頭和曾男百口莫辯，只能怪自己太「靠勢」。

曾男去年6月12日晚間8時，載著高女在員林街頭迴車倒轉時，碰撞到梁男開的車子，雙方立即下車，梁男為了辦出險，打電話通知警察前來，經現場丈量後雙方到莒光派出所做筆錄，警方意外查出開車的曾男「無照駕駛」，立即開出罰單，雙方毀損還沒究責，曾男得先繳6000元罰單。

為了此一小碰撞，上警局作筆錄，又得繳6000元罰單，高女一肚火，在雙方離去時擋在梁男車前，嗆聲「你很愛報警，這張罰單你要怎麼處理…還是照社會事來處理，我已經傳一些人在四周 等你了」，高女拿警用三角椎作勢要砸梁男的車子，梁男心生恐懼，頻頻道歉，遂答應對方的要求，給付6000元罰金。

梁男心生一計，自稱身上沒有帶足夠的錢，需要去ATM領錢，此時他開手機，把高女和曾男的恐嚇言詞全都錄，並提出告訴，因為罪證確鑿，讓2人百口莫辯。

高女自稱患有恐慌症、失眠症，還要撫養老父，自己絕非大姐大。法官考量被告已賠給原告6000元，雙方的車損也進入調解，因此依強制置和恐嚇取財罪，判處高女和曾男7個月徒刑。