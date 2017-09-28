益航董座涉內線聲請解除境管 北檢不准

2017-09-28 15:22

〔記者謝君臨／台北報導〕上市航運公司「益航」（2601）爆發內線交易案，董事長長原彰弘日前被台北地檢署諭令百萬交保，限制出境、出海，因長原彰弘明天在香港中文大學有一場演講，今向檢察官聲請暫時解除限制出境、出海，條件是加保及責付一位殷實的商人，但檢察官開庭後，認為仍有事證待查，下週再擇期開庭決定是否准許，長原將無法如願出國演講。

據了解，長原彰弘在香港中文大學的演講，早於一個月前就已敲定，原訂今天下午自台灣前往香港，後天再返台，不料檢調突於25日發動搜索、約談行動，將長原彰弘、益航財務長謝妙龍、前稽核主管吳丕煌拘提到案，訊後依涉犯證券交易法內線交易罪，諭令長原、謝各百萬交保，吳請回，3人均限制出境、出海。

檢調發現，2015年10月起，益航董事長長原彰弘等3人，察覺公司轉投資的大洋百貨因遭受電子商務影響，營收不如預期，轉投資的衍生性商品也失利，出現鉅額虧損影響營運，一旦財報公布，股價勢必下跌，為規避損失，長原彰弘等3人涉嫌在財報公布前，提早出脫持股避損逾2000萬元，涉內線交易。

另，益航去年也遭爆料，指其子公司投資虧損的機上盒公司聖馬丁，疑涉內線交易，檢調一併追查中。

長原彰弘出生於台灣彰化，原名張炳煌，台大法律系畢業後到日本留學，後來入籍日本，改用日本名字長原彰弘，其實是不折不扣的台灣人；在日本一橋大學獲得法律博士後， 進入日本信用保證財務公司工作，後來派駐香港，出任日本信用保證財務公司香港分行總經理，將日本私人消費信貸模式帶入香港，曾被稱為「私人貸款之父」。