置物櫃塞滿人！ 破紀錄逮獲78失聯移工

移民署新北市專勤隊逮獲78名失聯移工破10年紀錄。（記者徐聖倫翻攝）

2017-09-28 15:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕28日晚間11時許，移民署新北市專勤隊偕同軍、警、調等各單位突襲位於泰山區的「新北市家禽運銷合作社附設屠宰場」，專勤隊將約談9名雇主到案說明。專勤隊說，這次逮獲人數為近10年最多，而大批人馬到場查緝，這些移工就像玩捉迷藏般，連置物櫃裡都可以塞5人。

將約談9名雇主到案說明

專勤隊表示，以往查緝移工，多半都會四處逃竄，而這次含雙北憲兵隊、新莊警分局、調查局重新調查站等共出動130員人力，且事先勘查詳實，讓移工無處逃，因此破了紀錄。專勤隊表示，除了置物櫃躲人，3坪大小的浴室更是擠了30人，無所不用其極。

國安單位分析，失聯移工大半來自伊斯蘭教掛帥的印尼，恐受到IS吸收，有可能潛伏伺機進行狐狼式攻擊，是潛在國安隱憂，因此移民署、檢、警、調等相關單位均提高警覺，積極查緝失聯移工。

新北市專勤隊查出該屠宰場9條生產線，含49歲陳姓男子、61歲洪姓女子等共有9名雇主，這些雇主初步皆否認聘用失聯移工，企圖卸責。針對這9名雇主，專勤隊將依違反就業服務法對其開罰，是否有人口販運之虞將持續清查，失聯移工部分待調查畢將擇期遣返。

失聯移工排排蹲場面浩大。（記者徐聖倫翻攝）