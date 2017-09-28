桃市社福分配款是台南6倍 議員酸「鄭文燦支持度也該6倍」

2017-09-28 14:49

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長鄭文燦9月初宣布，明年8月起更將幼兒園免學費補助延伸到中班，補足4足歲幼兒缺口，家長無不拍手叫好，不過，市議員魯明哲、舒翠玲等人今天在議會質詢指出，桃園市的社福支出在六都僅次於台北市，但成長率是第一名，達291%，質疑鄭文燦把老百姓的納稅錢當成「紅包」狂發，藉此討好選民，卻沒有考量桃園市的財政，還吸引很多「幽靈人口」移入，要求考量財政，審慎為之。

社會局長古梓龍回應說，社福預算的成長主因為桃園市人口大幅成長，桃園市生活機能佳、房價又比雙北便宜，相信有不少人是實際移入。

副市長游建華因時間不夠未能充分回應，只說市府會秉持穩健的立場推動社會福利，但會議結束後記者追問，他說要統一發新聞稿，以免疏漏。

市議員魯明哲、梁為超指出，桃園市過去幾年都是負債200多億元、明年也預計舉債163億元，他們酸說，鄭文燦下一步想當行政院長或總統，但不能只學欠債，卻看不到市民實際需求，這些被社福吸引遷入的人口有多少能實際給桃園市帶來貢獻，或未來領完補助就遷出，應該審慎評估。

舒翠玲也酸說，依照估算，台南市每人可分配到的社福預算是510元，桃園市卻1人3千元，比台北的2740元還高，桃市的社福預算是台南的6倍，「鄭文燦支持度也應該要是賴神的6倍啊？」