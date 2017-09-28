毒蟲1週被逮2次 疑友是「內鬼」 買雙刀砍殺洩憤

2017-09-28 14:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕混混江金瀚持有毒咖啡包，1週內2度被警方逮獲，他懷疑廖姓友人是「內鬼」出賣他，加上他的臉書帳號被盜，被誤認故意調戲廖男女友，江、廖2人相約在撞球間前談判，但江男一見對方5、6人等在巷口，便買來2把刀壯膽，江男持刀現身，對方反嗆他「有種你砍啊！」江嫌砍了廖男3刀逃逸；警方透過友人、家屬策動，板橋警分局3小時內逮回江嫌，將他依殺人未遂罪嫌法辦。

板橋警分調查，20歲江金瀚本月20日因持有3包毒咖啡包，被海山分局查獲，交保後不到2天，又在台北市持有毒咖啡包被逮，江嫌懷疑遭廖男出賣，27日晚間7時約出對方到板橋中正路339號前談判，江嫌隻身到場，遠遠看見對方有5、6人，他擔心遭圍毆，就到附近商店買了2把刀防身。

江某帶刀到場，對方圍了上來，廖男子動手打了他一拳，還嗆「砍啊！有種你砍啊！」，江嫌掏出手上西瓜刀砍了廖男手臂、後背3刀，行兇後拔腿就跑。

江嫌邊跑邊把西瓜刀及菜刀丟到一旁水溝，騎上機車逃逸，連家也不敢回，四處躲藏；板橋警分局接到民眾報案，啟動快打趕到現場，只剩下受傷的廖男及他的友人，員警將廖男送往醫院治療，幸並無大礙。

警方據被害人指證、監視器畫面，鎖定江嫌涉案，警方到他住處、可能藏匿埋伏抓人，並透過友人、親情攻勢策動到案，案發後3小時偵查隊幹員與江嫌約在案發處投案，帶回偵辦。

江某辯稱，除懷疑廖男出賣他，他的臉書日前被盜，還用來虧廖男女友，廖某不爽女友遭虧，昨晚約他談判，他擔心被打，臨時買刀赴約，警方今將江嫌依殺人未遂罪嫌移送新北地檢偵辦。

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