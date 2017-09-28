李新逝世 北市議會民政部門哀悼10秒鐘

2017-09-28 14:01

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市議員李新今天上午驚傳墜樓身亡，享壽64歲。而他在這個會期為民政委員會，民進黨議員、民政委員會召集人周柏雅民政部門質詢開始之前，提到上午同仁過世表示非常不捨，並表示哀悼。而第一組質詢的國民黨議員王欣儀也提到對於李新往生非常沉痛，並請各個局處首長哀悼10秒鐘。

王欣儀於臉書表示，與李新座位比鄰，昨天還在聊天關心他的身體健康狀況；一直找不出原因，是否借助一些宗教外界力量試試？他說有朋友在安排，想不到今天就發生憾事。