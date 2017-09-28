審公保地案 林洲民：與李新是學術派專業討論

2017-09-28 13:24

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市議員李新上午驚傳墜樓身亡，享壽64歲。而李新上個會期為台北市議會工務委員會及法規委員會，負責監督都發局及工務局，該會期最重大的案件，為公共設施保留地容積移轉落日條款的修正案。都發局長林洲民表示，市府立場雖然與許多議員意見不盡相同，因此都需要密集討論，直言他與李新的討論偏向於兩「學術派」的專業理論討論。

林洲民說，李新在論證上是引經據典的高手，而跟他討論「台北市土地管理自治條例」時，議員還送了一本他的碩士論文，要求局處讀完再過招，而他們在討論時更是犀利，「我愈不讓，他更是論勁不減」、「新哥（李新），江湖上罕見的高手，而且還是的罕見的，好心的高手」

工務局長彭振聲則回憶，工務局與李新經常在工務委員會及法規委員會都有接觸，包括道路管理條例、公保地容積移轉、公園管理辦法修正案及樹木保護條例，彼此都有交流。

李新也長期關心安康平宅住戶問題，除了與民間團體力推公宅興建外，當時市府雖然期盼居民可以脫貧搬離平宅到公宅入住，但中間租金差額讓許多租戶負擔不起，擔心流離失所，李新在2015年10月曾召開過協調會，會中表示，現場聽到許多居民跟他反映，現在雖然是住狗窩，他們也希望政府能給他們一些金窩跟銀窩，「但如果負擔不起，我們寧可住在狗窩。」，讓李新聽完內心很沉重。