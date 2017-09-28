同婚登記將宣判 律師：盼法官成為憲法守護者

2017-09-28 12:47

〔記者吳政峰／台北報導〕同志方敏、林于立（糖糖）2014年赴台北市中正區戶政事務所登記結婚，被承辦人員拒絕，轉向台北高等行政法院提起訴訟，期間大法官已就禁止同婚解釋為違憲，委任律師許秀雯認為，此案具劃時代意義，希望北高行法官在此基礎上，命同婚登記立即生效，成為憲法守護者。本案預定10月12日上午10點半宣判，為3起同婚登記訴訟案中的首件判決，具指標意義。

許秀雯28日表示，大法官釋字第748解釋除宣告民法未保障同婚違憲，還要求「相關機關」2年內完成立法，這邊指的相關機關是立法機關，司法機關應就違憲部分，作出如何恢復人民基本權利的裁判。

許說，加拿大安大略省（Ontario）的一件同婚判決可供我國借鏡，該案始於2000年，7對同志爭取登記結婚遭拒，向安大略高等法院提告，法官判禁止同婚違法，同時要求相關機關要在2年內立法，案經上訴，安大略上訴法院2003年6月10日維持原判，還命同婚登記應立即生效，無須等兩年。

她指出，加拿大2005年才正式立法通過同婚合法，但該案的7對同志早於2003年就透過司法判決取得婚姻身分，足證司法保障人權無空窗期。

另兩名委任律師潘天慶、莊喬汝表示，大法官解釋為人權保障開了扇門，在這兩年的立法空窗期間，本案的承審法官的角色非常重要，攸關是否能彌補法律上的闕漏，讓民眾立即得到保障。

中正戶政事務所則回應，大法官解釋出爐後，內政部曾就此事發函，指在立法尚未通過前，同婚登記並無法源依據。

據了解，在禁同婚已被宣告違憲的情況下，撤銷原處分較無爭議，但是否同時要命同婚登記立即生效，法官仍須審酌相關卷宗才能作出決定。