檢警打詐一條龍！ 拘提供機房話務設備6人

高市刑大打詐一條龍，遠赴桃園市逮捕涉嫌提供設備給詐騙機房的無良電信業6人到案。（記者黃良傑翻攝）

2017-09-28 12:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕打詐也要一條龍！高市刑大針對提供詐騙機房設備的第二類電信業者展開查緝，逮捕詐欺共犯張姓系統商、蘇姓業務等6人，起出筆電5台、匯款單、現金138萬餘元，警方今將6嫌依詐欺罪嫌送辦。

員警（右一）控制全場，要求蘇嫌（左一）和洪女（左二）抱頭接受訊問。（記者黃良傑翻攝）

刑大偵五隊會同刑事局偵八大隊於今年3月，在台南市東區查獲大型詐騙機房，掌握線索指無良系統商，懷疑業者專供詐騙集團「來電竄改」、「一對多群呼」的二類電信，決定採取連根瓦解的打詐手段，報請檢察官偵辦。

警方在話務系統商公司展開搜索。（記者黃良傑翻攝）

檢警掌握張姓系統商提供詐騙機房網路流量費，竟比一般客戶計費多出1倍，案情不單純，懷疑另與其他詐騙機房集團有往來，鎖定專門跑外務，涉嫌與詐騙集團有過接觸的蘇男，他則供稱，曾與綽號「胖哥」的幕後金主有連繫，但否認是詐騙集團成員。

警方查扣疑犯罪所得的138萬餘現金。（記者黃良傑翻攝）

警方今收網赴桃園市話務系統商公司搜索，帶回張姓系統商（31歲）、業務蘇男（24歲）、曹男（23歲）、洪女（28歲）、李女（25歲）、李男（40歲）等，6人均否認是詐騙機房的共犯，只是提供第二類電信設備營利。

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檢察官今向法官聲押蘇嫌，其餘5人5萬元交保，警方估算該集團從各設置於國內外有生意往來的詐騙機房，所賺取的電信話務費用每日近百萬元，警方將全力追緝「胖哥」到案。