愛車停放點忘了怎麼辦？ 波麗士教你這麼做

2017-09-28 12:17

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓市民將機車停在大坑地區的東山夜市附近，因忘了停放位置誤以為遭竊急報案，員警依累積經驗研判應是記錯停車位置，立即分工分區逐一過濾尋找，順利替黃男找到賴以維生的愛車，警方建議民眾停放汽機車時，可利用手機拍照記錄附近地形、建物或門牌，藉此增加記憶，迅速找到停車位置。

從事醫療器材相關產業的55歲黃男，前晚騎機車前往大坑地區黃昏市場做市調後，卻因找不到自己的機車懷疑遭竊，在市場周遭遍尋不著非常著急，立即向第五分局東山派出所報案求助。

黃男表示，停機車後有拔取鑰匙，但沒有鎖大鎖，也不確定是否有鎖龍頭鎖，只知道機車停放位置旁邊停放很多汽車，且停放地點沒有違規問題也沒有遭到拖吊，但因平常工作及生活只有靠這台機車代步，如果不見了會很不方便。

警方隨即通報線上員警協尋，正在巡邏的警員朱育成及許凱棋立即展開放射狀搜尋，因黃昏市場緊鄰環中東路與軍福十六路口的東山夜市，周遭人潮及車輛眾多，容易讓人分不清楚方向，最後在女警許凱棋認真細心尋找下，終於在眾多車輛中找到黃男愛車，正在製作筆錄的黃男聽到消息後，心情瞬間從谷底飛起來，並由員警載到尋獲地點確認，才驚覺原來是記錯停放位置。

警方則建議民眾，汽機車若停放在不熟悉地方或公共場所的大型停車場，可於停妥後利用手機，將周遭的建築物及門牌記錄下來，或是針對附近地形、停車格號碼拍照記錄，藉此增加記憶迅速找到停車位置。