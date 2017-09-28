「二手菸害我血壓飆升」樓上、樓下鄰居對簿公堂

2017-09-28 12:11

［記者鄭淑婷／桃園報導］住在桃園市中壢區某社區的王姓男子，近年血壓及身體狀況惡化，他把矛頭指向樓下鄰居，懷疑是樓下經常飄出的菸味、香水味及播放音樂導致，控告樓下住戶涉嫌傷害，被告的66歲許姓老婦人喊冤，她中風多年根本不抽菸也不噴香水，只是偶爾放音樂做舒緩運動，桃園地檢署檢察官調閱社區資料，認為沒證據證明老婦人有故意飄散菸味等嫌疑，偵結予以不起訴處分。

王男指控，他自2012年起罹患心血管疾病，需要長期控制血壓、不得受到二手菸或噪音等影響，但去年10月間屋外不時飄來菸味、嗆鼻的香水味及音樂聲，害他血壓飆升、身體狀況惡化，追查懷疑樓下住戶是「來源」，認為對方已涉嫌「刑法」傷害罪，並提出住戶點線香照片為證。

被控告的老婦人則喊冤，她中風快10年，偶爾會在住處以手機播放音樂做舒緩運動，音量不至於會吵到鄰居，否則左右住戶早就抗議了，而她沒有抽菸也無塗抹香水的習慣，兒子也不常回家，菸味、香水味、音樂聲都不是來自她家。

檢方調查，王男經常向社區管委會檢舉此案，調閱社區紀錄並傳喚管委會總幹事出庭作證，總幹事指稱，王男確實多次反映菸味等問題，但都未提出相關的證據，到老婦人屋內拜訪也沒有發現菸蒂、菸灰缸，亦無其他住戶反映相同問題。

檢方指出，造成人體病變因素甚多，加上社區屬集合式住宅、住戶眾多，只憑老婦人有播放音樂做運動及一張線香照片，難以認定她是二手煙及噪音「來源」及有故意傷害之嫌，偵結予以不起訴處分。