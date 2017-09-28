助陳哲男脫罪涉偽證 高院前庭長更審判6月

2017-09-28 12:09

〔記者楊國文／台北報導〕總統府前副秘書長陳哲男被控15年前，向時任新偕中建設董事長梁柏薰收賄600萬元，允諾替梁擺平官司未果，梁潛逃出境隔海爆料，時任高等法院刑事庭庭長李文成涉指點商人楊振豐作偽證，企圖助陳脫困，高等法院更三審今依偽證罪幫助法判李1年徒刑，因適用減刑條例，減為6月徒刑；可上訴。

更三審判決指出，李文成當時擔任高院庭長，在知悉楊振豐欲作偽證時，僅因與陳哲男有情誼，竟替楊分析並教導作偽證，可責性高，因此判決有罪。

判決指出，梁柏薰2002年間因涉及華僑銀行超貸案、新偕中建設偽造文書案，透過關係結識陳哲男（76歲），並在陳母過世時，送111萬元奠儀向陳男示好。陳男藉由安排時任總統陳水扁出席司法官訓練所開訓典禮，讓梁相信他有能力關說司法，梁開立2張面額各300萬元的支票請陳幫忙擺平官司，但梁仍被判刑定讞。

梁潛逃出境，選在2004年3月總統大選前，召開記者會隔海爆料陳男涉當司法黃牛。陳男2005年找和梁有金錢往來的商人楊振豐碰面，並請李文成到場指點楊男作偽證，謊稱這筆600萬元是梁向楊調頭寸所借。

楊男一度推辭，但李文成分析說，如果將該支票指為楊和梁之間的金錢往來，檢調將不易查明，並作勢輕拍陳哲男的肩膀，指稱「如果楊先生（指楊振豐）餐幫忙，那你就沒事」等話，楊男被說服，於檢方偵訊時宣稱借600萬元給梁男，與陳男無關，檢方因此不起訴陳男。

後來因梁男2006年回台說明案情，楊被檢方重啟調查傳訊而供出實情，經認罪協商被判刑1年、緩刑4年定讞。陳哲男部份，收受梁男賄賂遭判刑7年、褫奪公權5定讞，已於2014年12月1日入監服刑，李文成部份，雖然出庭否認教唆偽證或幫助偽證，但更3審今仍判他6月徒刑。