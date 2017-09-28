誤入詐騙集團當車手 4年輕人跳火坑將被求償320萬

領錢就可賺錢，21世紀新時代犯罪模式。（記者楊政郡翻攝）

2017-09-28 12:04

［記者楊政郡／台中報導］徵「工作輕鬆、薪水高、可晚上兼差」，領錢就可賺錢的行業，還指導車手領兩次就要換地點！還是破功。

曾男（25歲）106年5月在臉書上看到「工作輕鬆、薪水高、可晚上兼差」的廣告，同意加入綽號「細漢仔」的詐欺集團當車手，薪水就是領錢就有錢賺，報酬是提款的1%，油資還會補貼，還指導「領兩次就換地點」的技巧，就不會被跟上了。

曾男同意加入後，「好康逗相報」，找來好友古姓、黃姓、蘇姓3人加入，把「細漢仔」指導的技巧，還有領錢就可賺錢的話術都傳下去，4個難兄難弟，分騎2部機車，各抓一疊「細漢仔」提供的聯銀卡、金融卡，依指示開始在中部地區各提款機開始提領現款。

兩人一組還提供3支工作手機，約工作12天，在106年5月26日就累計提領319萬9000元得手，4個年輕人從來不曾賺錢這麼多，現賺3萬多元，其餘都交給「細漢仔」，而他們連「細漢仔」真實身分都不知道。

總計39人受騙而匯款，均陸續報案，警方早已根據被害人報案，調閱提款機監視錄影，比對出4人身分，5月26日當天展開拘提，查扣2機車及3手機。

黃某供稱，曾男說領錢就有錢賺，他沒多問是什麼錢！約5月18日聽其他朋友講可能是詐欺的錢，他就不想幫忙領了。古某說，確實他也發現怪怪的，懷疑為何會有錢可提領！但因手頭缺錢，仍依指示繼續領，領得越多越覺得奇怪，被抓才知道是詐欺款項。蘇某說提領有時多有時少，他覺得奇怪，有猜到是犯罪所得的錢，5月19日有聽朋友說這應該是詐欺的錢。

此案幕後詐欺集團未破，39名被害人被騙金額約320萬元，將對4人求償。