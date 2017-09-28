兩派人馬街頭談判不成鬥毆 2人受傷送醫

侯男被打趴在地，消防員協助包紮傷口。（記者陳文嬋攝）

2017-09-28 11:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市兩派人馬因車輛毀損糾紛，今相約鳳山區鳳凌廣場談判，雙方9人一言不合爆衝突，分持球棒街頭鬥毆，再砸毀1部車輛，警網據報趕赴現場，一行人鳥獸散，只留下2名傷者，其中侯男被打趴在地，頭部受傷住院治療。

警方調查，李姓餐廳員工（21歲）與賴姓大學生（20歲）2人，9月23日分別搭載女性友人，回到楠梓區學生宿舍，李男將汽車停放空地，發現車輪被人刺破，車身還被潑飲料，經調閱監視器畫面，發現賴男的影像，懷疑是賴男所為。

警方指出，李男質問賴男刺破輪胎、潑飲料，賴男供稱丟飲料，不小心噴濺他的車，但否認刺他的輪胎，雙方今相約鳳山區鳳凌廣場，總計撂來9人到場談判，李男再度質問賴男，賴男堅不承認，雙方一言不合，分持棍棒街頭鬥毆。

警方據報趕赴現場，一行人鳥獸散，協助2名傷者送醫，分別是鄭男（20歲）右手挫傷，侯男（21歲）則被人打趴在地，頭部有撕裂傷，目前住院治療觀察，另鄭男汽車被砸爛，擋風玻璃等破裂。

警方循線帶回9人，雙方人馬互控傷害，警訊後依傷害及毀損罪嫌送辦，警方另依社會秩序維護法中意圖鬥毆而聚眾，移請法院裁處拘留或罰鍰。