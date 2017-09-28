李新墜樓 議員爆：選中委身體出狀況、上周曾吞藥自殺

國民黨團書記長陳永德上午接受媒體堵訪，談論李新近期異常狀況。（記者黃建豪攝）

2017-09-28 11:30

〔記者郭安家／台北報導〕曾任台北市副議長的國民黨議員李新今早墜樓，同黨議員王鴻薇、鍾小平皆表示，近日與李新近日受帶狀皰疹（皮蛇）困擾，而王鴻薇昨晚還拿著幼教政策法案給李新連署，鍾小平昨晚則是與李新通電話要幫忙找醫生，未料，今早發生憾事。但議會國民黨團書記長陳永德驚爆，「這不是第一次，開議前李新曾吞50、60顆安眠藥。」

台北市議會上周一、9月18日開議，陳永德表示，李新在開議前1天晚上在家吞了50、60顆安眠藥自殺，後來不知是誰將李新送到仁愛醫院救治，隔天李新還出院，並到議會參加開議。議會開議當天開黨團會議，李新臉色蠟黃、一直主動聊他自己的身體，但感覺與平常豪爽的個性不一樣，沒想到他會這樣選擇結束他的生命，對此感到很痛心。

雖然王鴻薇難以接受李新墜樓，因為昨天她還拿幼教政策法案請李新連署，李新還說「唉呦這早該做了！」但王鴻薇說，近日李新也參加國民黨中央委員選舉，「選到一半出狀況， 他也講說他沒辦法跑了，那時候聽過他講壓力，我理解是，因為對我們來講參與中央委員選舉，無論如何總要把它選好，但他那時候她身體不行。」真的事太意外了。

鍾小平表示：他昨晚才跟李新通電話，李新請他幫忙找醫生，顯示他求生意志很強。

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