蔡正元延押2月確定 無法陪嫩妻生產、過中秋

針對台北地院裁准延押兩月，蔡不滿出抗告。高等法院認定蔡涉犯侵占等罪嫌重大，也有逃亡、串證之虞等，駁回確定。（資料照，記者林正堃攝）

2017-09-28 11:27

〔記者楊國文／台北報導〕前立委蔡正元被控於中影董事長任內，以「假信託、真淘空」等手法，侵吞中影減資款3.7億元，作為購買南港豪宅等私人用途，遭台北地檢署聲押禁見獲准，並於本月15日獲台北地院裁准延押兩月，蔡不滿出抗告。高等法院認定蔡涉犯侵占等罪嫌重大，且犯罪所得疑有流向海外等情形，也有逃亡、串證之虞，駁回抗告確定，蔡無法陪即將生產的嫩妻生產或過中秋。

蔡正元抗告否認犯罪，辯稱這是政治迫害案件，10年前的案件為什麼到現在才查，並質疑檢方押人取供，也抗辯羈押他是剝奪他當父親的人權，因為身懷六甲的妻子洪菱霙即將於11月生產。

高等法院指出，根據檢方提出蔡正元的犯罪事實、證人證述，及匯往香港、海外2億多元記錄，足以認定蔡涉犯背信、侵占等罪嫌重大，且有鉅額犯罪所得流向海外等情形，加上又積欠中影減資款，已有高度逃亡國外動機及能力。

此外，檢方查出本案有從蔡正元阿波羅公司帳戶以現金提存後，再以同額或相近金額現金存入蔡或蔡妻洪菱霙個人帳戶，製造斷點，又蔡所稱阿波羅公司帳冊由游姓證人保管，但與游姓證人說詞迥異，而帳冊是關鍵證物，又有多名證人是蔡的親友，加上還有其他業者、證人未到案，認定蔡有串證、滅證之虞，仍有羈押必要，一審裁定蔡自9月18日起延長羈押禁見2月，並無不當，因此駁回抗告確定。