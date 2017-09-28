李新墜樓亡 同僚不捨「他是好議員！」

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市國民黨籍市議員李新今天清晨驚在前妻安和路住處墜樓，當場傷重不治，得年64歲，前台北市民政局長、現仼國民黨台北市黨部副主任委員黃呂錦茹攜同友人欲安慰家屬，可惜撲了個空，她現場大力讚揚李新在任的政績，令她不勝唏噓。
據悉，李新墜樓當場身亡，前妻驚嚇過度一度送醫治療，警方採取「最速件」緊急處理，希望以簡化的方式，儘速完成家屬筆錄，然後由台北地檢署檢察官相驗遺體，現場將查看李新身上的傷勢，如果家屬沒有意見，即可開立死亡證明書進行喪葬事宜。
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〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市國民黨籍市議員李新今天清晨驚在前妻安和路住處墜樓，當場傷重不治，得年64歲，前台北市民政局長、現仼國民黨台北市黨部副主任委員黃呂錦茹攜同友人欲安慰家屬，可惜撲了個空，她現場大力讚揚李新在任的政績，令她不勝唏噓。
據悉，李新墜樓當場身亡，前妻驚嚇過度一度送醫治療，警方採取「最速件」緊急處理，希望以簡化的方式，儘速完成家屬筆錄，然後由台北地檢署檢察官相驗遺體，現場將查看李新身上的傷勢，如果家屬沒有意見，即可開立死亡證明書進行喪葬事宜。