李新墜樓身亡 市議會教委會默哀1分鐘

台北市議員李新墜樓身亡，市議會教育委員會今召開會議，第一召集人市議員吳世正在會議開始前，宣布現場默哀1分鐘。（記者周彥妤攝）

2017-09-28 11:14

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議員李新墜樓身亡，市議會教育委員會今召開會議，第一召集人市議員吳世正在會議開始前，宣布現場默哀1分鐘。市議員汪志冰接受訪問，語帶哽咽說，「實在很難消化這件事，真的不知道他在陽台上，到底怎麼想，有什麼勇氣往下跳」。

吳世正會前說，與李新共識很久，李政治歷練豐富，不分大小，他對國家民主憲政都有所貢獻，隨即宣布為他默哀1分鐘。

議員汪志冰說，當初知道李新離婚頗為詫異，因為和前妻身影不離，「新哥也很尊重新嫂」。談到李新女友郭新政，汪說，她是商界女強人，李新偶爾會帶她出席一些場合，「新哥跟郭小姐交往時候，有發現他穿著變得年輕、時尚，整個人意氣風發。」不過基於感情是私領域，也不會多問，多數都是從雜誌上才得知。

汪說，李新的政治判斷很精準，「我跟他是第3屆國大代表，後來因緣際會到了議會，還是菜鳥時候，什麼也不清楚，新哥真的幫忙很多」，兩人認識21年，可以說是亦師亦友。

汪志冰說，李新給她感覺，總是強而有力，作風強悍，選擇走上絕路，「真的不知道他在陽台上，到底怎麼想，有什麼勇氣往下跳…就這樣棄我們而去，真的非常不捨得。」

議員李傅中武說，李新是兄弟，也是鄰居，問政水準高，往往能夠突顯市政浮濫編列預算的問題，為民服務也沒話說，值得後輩學習；聽到他離開，真的非常難過。