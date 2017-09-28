入行1個月經手百萬 詐騙車手收押

警方在他身上起出多張金融卡。（記者蔡清華翻攝）

2017-09-28 10:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕24歲梁姓男子，遭詐欺集團吸收成車手不到一個月，提領上百萬元現金，每次報酬1000-5000元不等 ，警方在他身上起獲10餘張金融卡，為追查幕後集團，梁嫌被法院裁定收押禁見。

高雄市楠梓警分局打擊詐騙專案小組，調閱各金融機構ATM影像，比對提領車手相關特徵抽絲剝繭後，鎖定梁男涉有重嫌，持拘票至梁嫌經常出沒之地點埋伏，於25日19時許梁嫌出門之際毫無防備之下，將梁嫌拘提到案。

警方調查，梁嫌因無工作，透過通訊軟體求職遭詐欺集團吸收成為車手，自8月底加入後分配其工作持提款卡至各處提款機領錢，短短未滿一個月即提領新台幣約1百餘萬元，提領後隨即交付詐騙集團其他成員，每次報酬1000-5000元不等。

被害人多為網路購物解除分期付款、假冒親友借貸及買賣手機等，全案調查後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢偵辦並持續追查幕後詐欺集團，梁嫌於26日經橋頭地方法院裁定羈押禁見。

楠梓分局表示，詐騙集團常以各式求職廣告包裝，吸收涉世未深之青少年及職場新鮮人，擔任車手或收購、騙取帳戶作為詐騙之人頭帳戶，求職者應先了解工作內容，並多方打聽，切勿因高薪引誘而成為詐騙集團之幫手。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

梁姓男子輪詐騙車手，提款機拍下他領款身影。（記者蔡清華翻攝）