聽聞李新墜樓身亡 柯P：很shock

2017-09-28 10:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨台北市議員李新今早驚傳墜樓身亡，台北市長柯文哲受訪時坦言聽到的第一時間很shock，不過還是等警方報告出來再談，因為還不清楚原因。

柯文哲上午出席幸福熟齡論壇後接受媒體聯訪時說，第一時間聽到嚇一跳，發生什麼事了，而且是墜樓，不過還是需要等警方報告出來再講，現在還不曉得什麼原因。

媒體問柯，據傳李新最近身體出狀況？柯回說，大概半年前見過面，還好啊。至於議會同仁有沒有跟柯提過什麼，柯則說，不用猜啦，等警方報告出來再講。他也說，下午若有時間會去第二殯儀館弔念。