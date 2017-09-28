李新最後質詢身影曝光！ 批評柯P人氣不如以往

國民黨市議員李新（右）今晨驚傳墜樓身亡，從前妻台北市安和路住處11樓墜樓，當場傷重不治。（圖擷取自台北市議會）

2017-09-28 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨市議員李新今晨驚傳墜樓身亡，從前妻台北市安和路住處11樓墜樓，當場傷重不治。數月前李新就已經暴瘦，9月20日台北市長柯文哲到北市議會施政報告，也是李新最後一次質詢，從市議會的紀錄影片中可見，當時李新仍然中氣十足，關心警界的人事案。

台北市議會紀錄影片顯示，李新表示，世大運因為陳抗事件凝聚台灣人的心，票房超過預期，以往北市警局長做得好都能升到警政署長，但是北市警局長邱豐光卻因為維安問題被拔官。李新質疑，連世大運檢討報告都還沒做好。

李新指出，柯文哲常看到對手錯誤就會提出自己的評論，但這次警界大調動，柯卻不敢發言，也沒有對中央嗆聲，覺得「柯文哲已非原來的柯文哲了。」

李新最後提醒柯，北市警局長邱豐光被撤換，顯示北市首善之都的地位一落千丈，隨後秘書長蘇麗瓊和體育局長鄭芳梵都要相繼離職，指柯的人氣不如以往，讓北市府人才流失，還因此打擊到市府人員的士氣。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關影片請見：

台北市議會第12屆第06次定期大會