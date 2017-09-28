躁鬱男狂購屋繳610萬想解約 法官判：契約有效…

2017-09-28 09:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕疑患躁鬱症病發會瘋狂購物的翁姓男子，向房屋代銷訂購7間新房，總售價高達5395萬元，付完610萬元訂金與頭期款後，主張因病所簽契約無效，欲解除契約，前繳被視違約金沒入，高雄地院審理後認定契約有效，但違約金過高，裁定建商應退還260萬元。

翁男透過律師主張，104年1月間到接待中心向建商購買被座落前鎮區的5間房屋，交付面額合計540 萬元的7張支票，隔月他又到招待中心付24萬元，訂下2間同建案的店面，105年1月又依約匯款70萬元，總計買了7間房子，翁當時還要求列為保密戶，契約寄放直到撤案後才領回。

後因翁男逾期2個月，未給付部分開工款、連續壁完成款，視同違約沒收已繳的610萬元；翁男向高雄地院民事庭提告，指自己患有躁鬱症，病發時會瘋狂購物，簽購7屋契約時，正處於躁症發作之際，主張無效契約，並拿出醫院病歷和瘋狂購物照片佐證，妻女也作證，要求建商返還不當得利。

法官認為翁男說自己患躁鬱症就醫，平時有過度購物行為，但並未舉證狂買7間屋時，就是處於病症發作期，故認定購屋契約有效；但法官也認為沒入的違約金610萬元過高，扣除建商與代銷公司相關費用，裁定違約金酌350萬元才合理，判決建商需還翁男260萬元，並按年利率5%計算利息，全案仍可上訴。