感嘆老妹陳玉梅沒熬過來 老哥李新意外走了！

台北市議員李新今晨墜樓身亡，引起社會譁然。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-09-28 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕今年年初，與李新相識多年的前台北市議員陳玉梅因病過世，李新參加悼念時曾提到，「兩人都以老哥、老妹相稱，這麼多年認真打拚，她終於放下了。」如今李新驚傳墜樓身亡意外，人生的無常，令人不勝唏噓。

64歲的李新為土生土長的台北人，1998年開始擔任台北市議員，02至06年擔任第九屆北市議會副議長，之後在2010年當選台北市議員，並於2014年連任成功。

李新向來以問政犀利著稱，擔任議員近20年資歷豐富，也時常在政論節目上針砭時政，也曾多次批判自家政黨，像是去年3月談論黨產議題時，直指國民黨以20億賣掉中影大樓，合約卻只報8億，剩下14億等同變成了「回扣」。

李新在2016年宣布參加國民黨黨主席補選，在當時以「任務型」黨主席自居，還要「黨內高層的叔叔伯伯阿姨們，大家放下權力交棒吧，回家休息。」最終獲得7604票落選。

今年的國民黨主席選舉，李新、厲耿桂芳和陳炳甫等國民黨團成員發起「2017黨主席選舉監督平台──這次我們要」訴求，他們公開要求，黨主席候選人需同意當選後，立即成立「國民黨改造委員會」，具體提出救黨改造議程，由各級民選公職人員及社會公正人士組成。不能再由少數人決定黨的未來。

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